Канадский защитник СКА Филлипс заявил, что в восторге от жизни в России

Канадский защитник Маркус Филлипс, выступающий за российский хоккейный клуб СКА, положительно оценил жизнь в России, высоко оценив уровень безопасности в стране.
По словам хоккеиста, он в восторге от жизни в России и Санкт‑Петербурге в частности. Филлипс подчеркнул, что его полностью устраивает повседневная жизнь в России.
«Мне все нравится в России. Здесь замечательные люди. Жить в Санкт-Петербурге — просто потрясающе. Это один из моих любимых городов в мире. Мне нравится каждый миг, проведенный здесь. Даже моя девушка приехала, и ей здесь тоже понравилось. Здесь очень безопасно, и это феноменально», — приводит его слова «Чемпионат».
Филлипс перешел в петербургский СКА в июле 2025 года, подписав однолетний контракт до конца сезона 2025/2026. В текущем сезоне он сыграл 63 матча, забросил 2 шайбы и сделал 10 передач.