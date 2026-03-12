Про Героя России Ярашева могут снять фильм: за работу готов взяться известный режиссер

Подвиг 21-летнего героя, который почти 70 дней в одиночку сражался с врагом, достоин стать сюжетом для большого кино. Режиссер Иван Твердовский в разговоре с «Абзацем» заявил, что история рядового Сергея Ярашева обязательно должна быть экранизирована, и он готов взяться за эту работу.