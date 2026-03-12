Про Героя России Ярашева могут снять фильм: за работу готов взяться известный режиссер

Подвиг 21-летнего героя, который почти 70 дней в одиночку сражался с врагом, достоин стать сюжетом для большого кино. Режиссер Иван Твердовский в разговоре с «Абзацем» заявил, что история рядового Сергея Ярашева обязательно должна быть экранизирована, и он готов взяться за эту работу.
По словам режиссера, каждое подобное событие, которое происходит прямо сейчас, со временем обязательно осмысляется. Он подчеркнул, что совершенный солдатом подвиг — это безусловно ценный материал для кинематографа.
Твердовский отметил, что создание качественного сценария — это сложная и кропотливая работа, требующая участия настоящих профессионалов. Деятель культуры уточнил, что с удовольствием приступил бы к съемкам, если бы ему предложили проработанную и интересную сценарную основу.
Напомним, о мужестве бойца из Самары на встрече с главой государства рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Сергей Ярашев получил позывной Маэстро: в одиночку он удерживал позиции у поселка Гришино, уничтожил двух украинских боевиков и вынудил противника отступить. Даже лишившись ног, молодой человек не оставил вверенный ему рубеж.
Сейчас Герой России находится под наблюдением врачей. Соответствующий указ о присвоении высокого звания рядовому Ярашеву подписал президент Владимир Путин.