Немецкий фермер вылил на дорогу 20 тысяч литров фекалий и парализовал движение

Однако порой такие инциденты создают намеренно. Местный предприниматель вывалил 70 килограммов коровьих фекалий под окна администрации города Таштагола в Кемеровской области. Так Вячеслав Чернов отреагировал на грязь на улицах. Мужчина поставил мусорный бак и пообещал заплатить каждому по тысяче рублей, если тот закинет мешок с фекалиями в него. После этого собранные отходы вывалили у дверей администрации, предварительно подстелив клеенку.