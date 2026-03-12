Немецкий фермер вылил на дорогу 20 тысяч литров фекалий и парализовал движение

В Германии водитель случайно вылил на дорогу 20 тысяч литров фекальной массы, что привело к блокированию движения на трассе. Об этом сообщает Daily Star.
Согласно информации издания, 21-летний фермер перевозил жидкий навоз в цистерне прицепа, когда внезапно потерял контроль над трактором. В результате отходы разлились по автомагистрали, заняв четыре полосы и прилегающую зеленую зону.
Движение было полностью остановлено, чтобы пожарные и другие службы могли быстро устранить последствия инцидента. Это вызвало многокилометровые пробки на дороге.
Ущерб от происшествия составил 55 тысяч евро (более пяти миллионов рублей в пересчете на российскую валюту). Фермеру также может грозить судебное разбирательство, если нечистоты попадут в ближайшую охраняемую водную зону, пишет издание.
Однако порой такие инциденты создают намеренно. Местный предприниматель вывалил 70 килограммов коровьих фекалий под окна администрации города Таштагола в Кемеровской области. Так Вячеслав Чернов отреагировал на грязь на улицах. Мужчина поставил мусорный бак и пообещал заплатить каждому по тысяче рублей, если тот закинет мешок с фекалиями в него. После этого собранные отходы вывалили у дверей администрации, предварительно подстелив клеенку.