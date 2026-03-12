Хирург Поляков: из-за больного зуба можно попасть в реанимацию

Кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург Севак Барсегян в разговоре с «Газетой.Ru» добавил, что гонка за дешевым лечением зубов за границей часто оборачивается катастрофой. Пациенты возвращаются с красивыми фото, но через месяц начинаются боли из-за криво установленных имплантов и воспалений, а переделывать работу за рубежом приходится за свой счет. Эксперт отметил, что выбор клиники в своей стране обеспечивает долгосрочное партнерство и ответственность врача, тогда как сомнительная экономия ведет к двойным расходам и испорченному здоровью.