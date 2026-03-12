Хирург Поляков: из-за больного зуба можно попасть в реанимацию

Запущенный кариес может привести к реанимации, если инфекция выйдет за пределы зуба и вызовет обширное гнойное воспаление. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург Кирилл Поляков.
Он отметил, что многие месяцами живут с разрушенным зубом на таблетках, но такой подход опасен.
По словам врача, сначала появляется отек десны или щеки, затем поднимается температура и становится трудно глотать. В челюстно-лицевой области инфекция распространяется быстро, и в тяжелых случаях развивается флегмона, требующая срочной госпитализации и операции.
Хирург подчеркнул, что в реанимацию попадают не из-за «маленькой дырочки», а из-за запущенной инфекции в случае игнорирования проблемы. Он напомнил, что современная стоматология позволяет вылечить зуб на ранней стадии быстро и без боли.
Кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург Севак Барсегян в разговоре с «Газетой.Ru» добавил, что гонка за дешевым лечением зубов за границей часто оборачивается катастрофой. Пациенты возвращаются с красивыми фото, но через месяц начинаются боли из-за криво установленных имплантов и воспалений, а переделывать работу за рубежом приходится за свой счет. Эксперт отметил, что выбор клиники в своей стране обеспечивает долгосрочное партнерство и ответственность врача, тогда как сомнительная экономия ведет к двойным расходам и испорченному здоровью.
