Продолжить строительство Западной хорды в Ростове могут в 2030 году

Второй этап строительства Западной хорды в Ростове могут начать в 2030 году после перепроектировки. Возможным сценарием развития событий поделилась министр транспорта Донского региона Алена Беликова во время беседы с журналистами.
Глава министерства признала, что проект масштабный и дорогостоящий.
— Из-за большого количества путепроводов стоимость сразу выросла, — объяснила она. — В 2022 году проект уже подготовили, но с тех пор изменились некоторые технические решения и ГОСТы, например, в части локальных очистных сооружений. Поэтому сейчас требуется доработка и новая экспертиза, чтобы актуализировать смету.
По словам Беликовой, идеальным сроком старта работ был бы 2030 год. Само строительство, несмотря на сложность, может занять около трех лет.
Необходимость строительства этой дороги министр объясняет прогнозами:
— К 2035 году поток машин на этом направлении может достигнуть 30 тысяч в сутки. Особенно важно вывести грузовой транзит в обход города.
Министр также объяснила, почему к идее концессии больше не возвращаются.
— Концессия подразумевает платную дорогу, а по закону у нее должна быть бесплатная альтернатива. В данном случае альтернативой станет существующая уличная сеть Ростова. Водители продолжат ездить по привычным бесплатным маршрутам, а платная дорога станет никому не нужна. Концессионер недополучит деньги, а бюджету придется компенсировать разницу. Это делает проект убыточным и бессмысленным на десятилетия вперед.
Пока конкретных решений нет, но работа над проектом продолжается, несмотря на то, что на федеральном уровне новые масштабные стройки временно приостановлены.
