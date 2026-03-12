Приход весны — время поработать: что нужно сделать дачникам перед сезоном

С первыми весенними лучами солнца садоводам пора выходить на участки, чтобы подготовить их к новому сезону. О том, какие работы нельзя откладывать в марте, рассказала опытный садовод Екатерина Рассадина в беседе с Regions.
По словам специалиста, начинать нужно с водоотведения: необходимо прочистить канавы, чтобы талая вода не затопила грядки. Затем эксперт советует внимательно осмотреть деревья и кустарники на предмет морозобоин и сломанных веток, которые сразу удаляют секатором — это поможет растению быстрее восстановиться.
После схода снега Рассадина рекомендует обязательно провести уборку участка. Прошлогодние листья и сухая трава являются рассадником болезней и вредителей, поэтому их необходимо тщательно собрать, особое внимание уделив старым листьям клубники.
Для защиты коры от агрессивного весеннего солнца садовод советует побелить стволы деревьев. Кроме того, в марте проводят санитарную обрезку: удаляют слабые ветки, а срезы обрабатывают варом, что стимулирует рост новых побегов.
Владельцам теплиц эксперт напоминает о необходимости осмотра конструкций, их дезинфекции и легкого рыхления почвы с внесением удобрений. «В марте закладывается основа будущего урожая», — подчеркнула Рассадина, предупреждая, что беспорядок на участке приведет к проблемам в сезоне.
