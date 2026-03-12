Министр энергетики США исключил снятие санкций с российской нефти

США не снимут санкции, введенные против российской нефти. Об этом в четверг, 12 марта, заявил министр энергетики страны Крис Райт. Также он усомнился в утверждении иранского чиновника, который заявил, что в ближайшее время мировые цены на нефть могут достичь отметки в 200 долларов за баррель на фоне американской и израильской военной операции.