Ричмонд
+5°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр энергетики США исключил снятие санкций с российской нефти

США не снимут санкции, введенные против российской нефти. Об этом в четверг, 12 марта, заявил министр энергетики страны Крис Райт. Также он усомнился в утверждении иранского чиновника, который заявил, что в ближайшее время мировые цены на нефть могут достичь отметки в 200 долларов за баррель на фоне американской и израильской военной операции.

США не снимут санкции, введенные против российской нефти. Об этом в четверг, 12 марта, заявил министр энергетики страны Крис Райт. Также он усомнился в утверждении иранского чиновника, который заявил, что в ближайшее время мировые цены на нефть могут достичь отметки в 200 долларов за баррель на фоне американской и израильской военной операции.

«Я бы сказал, что это маловероятно, но мы сосредоточены на военной операции и решении проблемы», — сказал Райт в эфире телеканала CNN.

9 марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE возросла почти на 20 процентов — до 111,4 доллара. По данным журналистов, мировые фондовые рынки зафиксировали обвал индексов, связанный с обострением конфликта США и Израиля против Ирана.

11 марта президент Франции Эммануэль Макрон высказался, что страны «Большой семерки» не планируют снимать санкции с России, несмотря на рост цен на топливо. При этом СМИ сообщили, что правительство США изучает возможность дальнейшего ослабления ограничений в отношении российского нефтяного сектора.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше