Министр энергетики США исключил снятие санкций с российской нефти

США не снимут санкции, введенные против российской нефти. Об этом в четверг, 12 марта, заявил министр энергетики страны Крис Райт. Также он усомнился в утверждении иранского чиновника, который заявил, что в ближайшее время мировые цены на нефть могут достичь отметки в 200 долларов за баррель на фоне американской и израильской военной операции.
«Я бы сказал, что это маловероятно, но мы сосредоточены на военной операции и решении проблемы», — сказал Райт в эфире телеканала CNN.
11 марта президент Франции Эммануэль Макрон высказался, что страны «Большой семерки» не планируют снимать санкции с России, несмотря на рост цен на топливо. При этом СМИ сообщили, что правительство США изучает возможность дальнейшего ослабления ограничений в отношении российского нефтяного сектора.