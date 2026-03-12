Врач Зарубин: нечеткость зрения может указывать на сахарный диабет

По словам специалиста, трудности с чтением мелкого текста и размытость изображения возникают не только при офтальмологических проблемах. Иногда такие симптомы указывают на заболевания центральной нервной системы, например, на поражение структур, отвечающих за обработку зрительной информации. Кроме того, нечеткость зрения может сопровождать артериальную гипертонию и нарушения кровоснабжения сетчатки. При сахарном диабете, добавил врач, развивается ретинопатия, повреждающая сосуды глазного дна.