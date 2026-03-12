Врач Зарубин: нечеткость зрения может указывать на сахарный диабет

Стойкое ухудшение зрения и нечеткость картинки могут сигнализировать о развитии сахарного диабета или поражении головного мозга. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал врач-офтальмолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Иван Зарубин.
Он прокомментировал историю британца, который не смог прочитать этикетку на шампуне из-за опухоли мозга.
По словам специалиста, трудности с чтением мелкого текста и размытость изображения возникают не только при офтальмологических проблемах. Иногда такие симптомы указывают на заболевания центральной нервной системы, например, на поражение структур, отвечающих за обработку зрительной информации. Кроме того, нечеткость зрения может сопровождать артериальную гипертонию и нарушения кровоснабжения сетчатки. При сахарном диабете, добавил врач, развивается ретинопатия, повреждающая сосуды глазного дна.
Временное ухудшение зрения случается и во время приступов мигрени. Зарубин пояснил, что перед головной болью у некоторых людей возникает зрительная аура в виде вспышек, мерцания или выпадения фрагментов изображения.
