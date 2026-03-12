Ричмонд
Два игрока «Каустика» вызваны в молодёжную сборную России по гандболу

Два спортсмена волгоградского гандбольного клуба «Каустик» получили вызов в молодёжную сборную России — голкипер Игорь Болдырев и правый полусредний Никита Светлов.

Молодёжная сборная проведёт недельный тренировочный сбор на спортивной базе в подмосковном Новогорске. Старт мероприятия запланирован на 16 марта. Всего для участия в подготовке вызван 21 гандболист из разных клубов страны.

Задачи сбора: отработка атакующих построений; тестирование новых тактических схем, разработанных тренерским штабом после чемпионата Европы; оценка потенциала молодых игроков перед грядущими международными турнирами; укрепление командного взаимодействия и сыгранности.

Вызов в сборную — значимое событие в карьере спортсменов и яркое подтверждение высокого уровня подготовки игроков в волгоградском клубе. Болельщики «Каустика» будут с гордостью следить за выступлениями земляков в составе национальной команды.

Александр Веселовский.

Фото: Федерация гандбола России.