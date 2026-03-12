Ричмонд
Молдова может остаться без воды: Нефтяные отходы из Украины продолжают попадать в Днестр

Ситуация на Днестре меняется ежечасно — результаты последних проб будут известны 13 марта.

Источник: Комсомольская правда

Нефтяные отходы продолжают поступать из Украины и попадать в реку Днестр. По этой причине последние пробы, взятые в районе села Наславча свидетельствуют о риске для безопасности водоснабжения граждан. Правительство рекомендует администрации прекратить подачу воды и призывает граждан не использовать воду из реки в этом районе для бытовых нужд или для животных.

Анализ проб, взятых в Сорокском районе и ниже по течению (на юге реки) пока не выявили угрозы для здоровья. Однако из-за накопления загрязняющих веществ на севере, на границе с Молдовой, власти рекомендуют запасаться водой, которая будет использоваться в ближайшие дни в зависимости от развития ситуации.

Рекомендуется принимать меры предосторожности во избежание попадания загрязняющих веществ в домашние сети.

В районе Наславчи рекомендуется прекратить потребление воды из Днестра для защиты населения во избежание возможного загрязнения трубопроводов и резервуаров.

В Сорокском, Флорештском, Сынжерейском районах и в Бельцах разрешается использование воды из Днестра со следующими рекомендациями:

запрет на использование воды непосредственно из Днестра для питьевого потребления;

воздержание от использования воды для полива животных;

воздержание от рыбалки;

избегание использования воды для орошения.

В Шолданештском, Резинском, Оргеевском, Криулянском и Дубоссарском районах, а также в Кишиневе, Новых Аненах, Каушанах и Штефан-Водэ Каушеникачество воды находится в нормальных пределах, и ограничений нет. Вода из Днестра может использоваться в обычном режиме.

Министерство окружающей среды сообщило, что «существует риск того, что принятые со вчерашнего дня меры по улавливанию и удалению нефти не смогут в ближайшее время остановить весь объём загрязняющих веществ, продолжающих поступать в реку, а последние анализы на севере заставляют нас повысить уровень осторожности. Хотя первые анализы вчера показали нормальные параметры в Наславче, характер подобных инцидентов приводит к тому, что плотность загрязняющих веществ меняется в зависимости от течения и глубины и изменяется ежечасно».

