Турист остался парализованным навсегда после круиза: что стало причиной

Пассажир круизного судна. попавшего в шторм у берегов Британии. остался парализованным навсегда после серьезной травмы шеи. Об этом сообщает издание New York Post (NYP).
Инцидент произошел еще в 2023 году. Во время путешествия 85-летний пассажир, отдыхавший вместе со своей женой. Попавший в шторм корабль сильно накренился и мужчина вылетел из кресла на главной палубе. В результате турист получил травму шеи.
Медперсонал лайнера провели обследование и сделали пострадавшему рентген. отправив его на берег. Однако врач не смог вовремя определить появившуюся травму шейного отдела позвоночника из-за нечеткости изображений.
Несколько дней спустя, пока круиз продолжался, мужчина пожаловался на покалывание в конечностях, а после утратил чувствительность в ногах. Экипаж судна также не предпринял попыток доставить пострадавшего на берег вертолетом для оказания квалифицированной помощи.
После завершения путешествия мужчина был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали серьезную травму, навсегда сделавшую его парализованным. Спустя несколько дней пострадавший скончался из-за несвоевременного лечения.
