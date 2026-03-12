Правдинский суд вынес приговор нетрезвому водителю, насмерть сбившему велосипедиста

В судебном заседании подсудимый Н. вину признал частично. Пояснил, что в состоянии алкогольного опьянения не находился; с места ДТП скрылся, так как испугался. Тем не менее суд счел вину молодого человека полностью доказанной и квалифицировал его действия по пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения.