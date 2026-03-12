Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комик Слепаков* отказался от некоторых шуток о России после эмиграции

Юморист Семен Слепаков* поделился, что после эмиграции ему стало сложнее шутить о России. О новых трудностях, с которыми он столкнулся после переезда в Израиль, комик рассказал в интервью с журналисткой Елизаветой Осетинской*, опубликованном на YouTube.

Юморист Семен Слепаков* поделился, что после эмиграции ему стало сложнее шутить о России. О новых трудностях, с которыми он столкнулся после переезда в Израиль, комик рассказал в интервью с журналисткой Елизаветой Осетинской*, опубликованном на YouTube.

По его мнению, многие темы автоматически отпадают, когда человек покидает свою страну.

— Если ты находишься внутри, ты можешь реагировать на какие-то штуки, которые происходят внутри, не обижая тех, кто находится внутри. Но когда ты извне начинаешь над этим шутить, то выглядишь немножко кринжово, — пояснил он.

Тем не менее Слепаков* признался, что ему по-прежнему приятно создавать номера, которые понятны российским зрителям.

Ранее Слепаков* рассказал, что увидел рейтинг самых счастливых стран, в котором Израиль занял восьмое место, обогнав Германию и Великобританию. По его словам, в тот момент он задумался, что, возможно, не заметил признаков такого уровня счастья.

В прошлом году в СМИ писали, что известный своими песнями комик планирует отказаться от композиций о политике, чтобы иметь возможность выступать перед россиянами. Из-за этого цена на его выступления на корпоративах резко возросла до 5,6 миллиона рублей.

*Признаны иностранными агентами по решению министерства юстиции РФ.