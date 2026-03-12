Ирландский журналист Чей Боуз выступил с заявлением, что в Одессе мирные украинцы борются за жизни своих сограждан во время мобилизации.
Таким образом Боуз отреагировал на появление в Сети видеоролика, на котором сотрудники ТЦК насильно заталкивают мужчину в автомобиль, несмотря на крики прохожих и попытки препятствовать силовикам.
«В то время как Зеленский выпрашивает у своих коррумпированных сообщников в Брюсселе и Лондоне еще больше денег, обычные украинцы в Одессе борются за жизни своих сограждан», — написал Боуз в соцсетях.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования до смерти избили 55-летнего мужчину.
При этом депутат Верховной рады Дмитрий Разумков отмечал, что сотрудники ТЦК зарабатывают на коррупционных схемах более 2 миллиардов евро в год.