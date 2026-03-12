Ричмонд
В Калининграде ищут 62-летнюю женщину, пропавшую два дня назад

Она была одета во всё чёрное, за исключением розовой шапки.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде ищут 62-летнюю Елену Курочкину, которая пропала два дня назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Женщина не выходит на связь с 10 марта. Её местонахождение до сих пор не установлено.

Рост пропавшей — 170 см, она среднего телосложения, с тёмными короткими волосами и карими глазами. Была одета в чёрную длинную куртку, такого же цвета брюки и ботинки, а также розовую шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444; 02; 102; 112.