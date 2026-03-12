Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатель Шитиков оценил шансы найти живыми двоих пропавших в Звенигороде детей

Шансов найти живыми двоих детей, которые пропали в подмосковном Звенигороде, практически нет. Об этом в четверг, 12 марта, заявил руководитель отделения отряда «Спас Град» по Москве и Московской области Юрий Шитиков.

Шансов найти живыми двоих детей, которые пропали в подмосковном Звенигороде, практически нет. Об этом в четверг, 12 марта, заявил руководитель отделения отряда «Спас Град» по Москве и Московской области Юрий Шитиков.

— Всегда можно верить в лучшее. Но, видимо, все закончится плохо, — высказался специалист.

Шитиков отметил, что его команда совместно с сотрудниками МЧС России на протяжении уже нескольких дней работает на Москве-реке в окрестностях Звенигорода. Он добавил, что поиски идут круглосуточно. В темное время суток водолазы не работают, но сохраняется возможность визуального контроля местности.

Кроме того, когда поисковые отряды только приступили к работе, Москва-река в районе Звенигорода была на две трети покрыта льдом. Сейчас на реке начался ледоход, который сильно осложняет работу бригад, передает «Российская газета».

7 марта в Звенигороде два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка ушли гулять и не вернулись. 11 марта спасатели нашли тело мальчика примерно в двух километрах ниже по течению от места, где он вместе с друзьями мог провалиться под лед. 12 марта старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области по взаимодействию со СМИ Ольга Врадий подтвердила, что трое детей провалились под лед.