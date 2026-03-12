Спасатель Шитиков оценил шансы найти живыми двоих пропавших в Звенигороде детей

7 марта в Звенигороде два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка ушли гулять и не вернулись. 11 марта спасатели нашли тело мальчика примерно в двух километрах ниже по течению от места, где он вместе с друзьями мог провалиться под лед. 12 марта старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области по взаимодействию со СМИ Ольга Врадий подтвердила, что трое детей провалились под лед.