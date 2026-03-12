Агроном Воробьев назвал цветы, которые рекомендуется сажать в марте

Садоводам необходимо в марте заняться посевом цветов с длительным периодом вегетации, чтобы к началу мая получить готовую к высадке в грунт рассаду. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» сообщил биолог и агроном Михаил Воробьев.
Он посоветовал высаживать в марте петуньи, лобелии, тагетесы, анютины глазки и однолетние астры. Если посеять их сразу в грунт, они зацветут слишком поздно, поэтому их выращивают на подоконнике или в теплице до появления бутонов.
Агроном подчеркнул важность стабильных условий без резких перепадов температуры, которые провоцируют болезни.
Для рассады подойдет универсальный грунт, яркий свет и температура в районе 20−24 градусов тепла. Воробьев добавил, что холодостойкие виды можно пересаживать на участок в начале мая, а теплолюбивые — ближе к началу лета.
