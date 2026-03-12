Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агроном Воробьев назвал цветы, которые рекомендуется сажать в марте

Агроном Михаил Воробьев посоветовал в марте высадить петуньи, лобелии, тагетесы, анютины глазки и однолетние астры.

Источник: Аргументы и факты

Садоводам необходимо в марте заняться посевом цветов с длительным периодом вегетации, чтобы к началу мая получить готовую к высадке в грунт рассаду. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» сообщил биолог и агроном Михаил Воробьев.

Он посоветовал высаживать в марте петуньи, лобелии, тагетесы, анютины глазки и однолетние астры. Если посеять их сразу в грунт, они зацветут слишком поздно, поэтому их выращивают на подоконнике или в теплице до появления бутонов.

Агроном подчеркнул важность стабильных условий без резких перепадов температуры, которые провоцируют болезни.

Для рассады подойдет универсальный грунт, яркий свет и температура в районе 20−24 градусов тепла. Воробьев добавил, что холодостойкие виды можно пересаживать на участок в начале мая, а теплолюбивые — ближе к началу лета.

Ранее агроном Денис Терентьев рассказал, как помочь комнатным цветам, если они желтеют.