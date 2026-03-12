Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые зафиксировали момент столкновения двух планет у далекой звезды

Ученые зафиксировали момент столкновения двух планет у звезды Gaia20ehk, которая находится примерно в 11 световых годах от Земли.

Источник: Аргументы и факты

Астрономы зафиксировали столкновение двух планет у далекой звезды, которое, по одной из версий, повторяет катастрофу, породившую Луну и Землю, пишет phys.org.

Ученые обнаружили, что звезда Gaia20ehk, которая находится примерно в 11 световых годах от Земли, начала сильно мерцать. Однако такое явление нехарактерно для звезд, подобных Солнцу.

«Причина мерцания не имела никакого отношения к самой звезде: огромные количества камней и пыли, словно из ниоткуда, проходили перед далекой звездой, вращаясь вокруг системы, и местами приглушали свет, достигающий Земли. Вероятный источник этого мусора был примечательный: катастрофическое столкновение двух планет», — говорится в материале.

По словам ученых, при подобном столкновении могли образоваться Земля и Луна. Сейчас пылевое облако у звезды Gaia20ehk вращается на расстоянии, которое соответствует удалению Земли от Солнца.

«На этом расстоянии материал может в конечном итоге достаточно остыть, чтобы затвердеть, превратившись во что-то похожее на нашу систему Земля-Луна», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что астрономы получили снимки появления спутников планет.