Ученые зафиксировали момент столкновения двух планет у далекой звезды

Астрономы зафиксировали столкновение двух планет у далекой звезды, которое, по одной из версий, повторяет катастрофу, породившую Луну и Землю, пишет phys.org.
Ученые обнаружили, что звезда Gaia20ehk, которая находится примерно в 11 световых годах от Земли, начала сильно мерцать. Однако такое явление нехарактерно для звезд, подобных Солнцу.
«Причина мерцания не имела никакого отношения к самой звезде: огромные количества камней и пыли, словно из ниоткуда, проходили перед далекой звездой, вращаясь вокруг системы, и местами приглушали свет, достигающий Земли. Вероятный источник этого мусора был примечательный: катастрофическое столкновение двух планет», — говорится в материале.
По словам ученых, при подобном столкновении могли образоваться Земля и Луна. Сейчас пылевое облако у звезды Gaia20ehk вращается на расстоянии, которое соответствует удалению Земли от Солнца.
«На этом расстоянии материал может в конечном итоге достаточно остыть, чтобы затвердеть, превратившись во что-то похожее на нашу систему Земля-Луна», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что астрономы получили снимки появления спутников планет.