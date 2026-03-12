Ученые зафиксировали момент столкновения двух планет у далекой звезды

«Причина мерцания не имела никакого отношения к самой звезде: огромные количества камней и пыли, словно из ниоткуда, проходили перед далекой звездой, вращаясь вокруг системы, и местами приглушали свет, достигающий Земли. Вероятный источник этого мусора был примечательный: катастрофическое столкновение двух планет», — говорится в материале.