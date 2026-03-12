Потребитель знает свои права

Одно из фундаментальных прав потребителя, которое закреплено в законе, — право на просвещение. Роспотребнадзор использует все ресурсы для того, чтобы реализовать просветительскую функцию. Потребители могут получать бесплатные консультации, получать информационные брошюры. Вся необходимая информация также есть в интернете. Работает горячая линия, куда в любой момент можно обратиться за консультацией. Уровень грамотности населения повышается, но работы еще много. Мы следим за тенденциями на рынке и постоянно повышаем квалификацию наших специалистов.