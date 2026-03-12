Потребитель знает свои права

Два десятка лет назад в закон «О защите прав потребителей» была внесена статья, ориентированная именно на дистанционную торговлю, которая начинала активно развиваться уже в тот момент. Поэтому мы имеет обширную практику в сфере, которая, безусловно, с каждым годом расширяется и дополняется, адаптируясь к новым вызовам.
Главные игроки — маркетплейсы — открыты для сотрудничества с нами. Они хотят обезопасить себя и продавцов от риска конфликтных ситуаций. Поэтому мы разрабатываем некоторые модели действий, которые можно предложить потребителю, например распаковку товара в пункте выдачи. Мы поддерживаем все инициативы маркетплейсов, направленные на защиту прав потребителя.
За 10 лет оборот дистанционных продаж вырос в два раза. Неудивительно, что выросло и количество обращений покупателей в Роспотребнадзор. Сегодня 37 процентов жалоб относятся к сегменту интернет-торговли.
Могу отметить, что наши граждане становятся все больше осведомлены о своих потребительских правах. Это видно и по количеству жалоб, и по их содержанию, которое свидетельствует о высоком уровне потребительской грамотности.
Одно из фундаментальных прав потребителя, которое закреплено в законе, — право на просвещение. Роспотребнадзор использует все ресурсы для того, чтобы реализовать просветительскую функцию. Потребители могут получать бесплатные консультации, получать информационные брошюры. Вся необходимая информация также есть в интернете. Работает горячая линия, куда в любой момент можно обратиться за консультацией. Уровень грамотности населения повышается, но работы еще много. Мы следим за тенденциями на рынке и постоянно повышаем квалификацию наших специалистов.