В России хотят сделать тарифы ЖКХ прозрачными и понятными: что предлагают

Якушев предложил сделать тарифы ЖКХ прозрачными и понятными для россиян.

Источник: Комсомольская правда

Порядок расчета тарифов на ЖКУ необходимо сделать прозрачным и понятным для граждан. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев во время форума партии «Есть результат» в Ростове-на-Дону.

Якушев заявил, что данная тема по-прежнему остается одной из самых чувствительных для людей. Однако, по его словам, программа модернизации инфраструктуры позволила улучшить качество услуг для жителей России.

«Порядок расчета тарифов надо сделать прозрачным и понятным для людей. Поэтому модернизация ЖКХ, влекущая снижение аварий и инцидентов, повышение качества услуг должны стать одним из ключевых направлений нашей новой народной программы», — сказал Якушев.

Также он заявил, что объем задач в этой сфере остается значительным. Тарифы на коммунальные услуги по-прежнему остаются одним из ключевых вопросов.

Ранее KP.RU писал, что руководству страны в ближайшие годы придется серьезно заняться проблемами в сфере ЖКХ. По словам вице-премьер РФ Марата Хуснуллина, износ систем в сфере ЖКХ по регионам уже достиг более 50%.

