До сих пор вместе: Shot рассказал о судьбе юной пары гардеробщиков из «Крокуса»

Молодая пара гардеробщиков, которые помогли спасти десятки людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», до сих пор вместе. После трагедии 18-летние Александр Журик и Елизавета Терехова поступили в вузы и сосредоточились на учебе. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.
По информации канала, Александр, работавший в день трагедии вместе с Елизаветой, долго страдал от бессонницы. Он посещал школьного психолога и больше года не мог осознать произошедшее. Сейчас он учится на инженера-конструктора и мечтает заниматься проектированием автомобилей.
Юноша отметил, что сейчас он чувствует себя гораздо лучше, чем год назад. За несколько дней до теракта он общался с одним из террористов — Шамсидином Фаридуни*, который осматривался и задавал вопросы о структуре здания.
Елизавета, которая впервые работала на входе в зал в день трагедии, смогла быстро сориентироваться и вывела десятки зрителей на улицу. В настоящее время она временно не работает и учится на графического дизайнера. Первое время после теракта у нее были слуховые галлюцинации — она постоянно слышала звуки стрельбы. Shot пишет, что сейчас Лиза уже оправилась, но до сих пор с ужасом вспоминает тот день.
По информации канала, ребята иногда поддерживают связь с бывшими коллегами — гардеробщиками, которые работали с ними в тот день. По их словам, у Вики, Саши, Ислама, Никиты и Артема все хорошо: они учатся, работают и продолжают жить после трагедии. Юных героев, которые помогли людям выбраться из «Крокуса», наградили грамотами и медалями за спасение.
Влюбленные устроились в «Крокус» в 2024 году, когда им было по 16 лет. В сентябре этого года они отмечают три года с начала отношений, говорится в материале.
12 марта был вынесен приговор фигурантам дела о теракте. Четверых непосредственных исполнителей приговорили к пожизненному лишению свободы. Кроме того, каждого из них обязали выплатить 990 тысяч рублей. Суд также отправил за решетку сообщников исполнителей теракта. Пожизненное дали 11 соучастникам, еще четверо фигурантов дела получили от 19 лет и 11 месяцев до 22,5 года лишения свободы. Кто понес ответственность за трагедию и почему расследование до сих пор не завершено — в материале «Вечерней Москвы».
*Внесен в список террористов и экстремистов.