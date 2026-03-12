До сих пор вместе: Shot рассказал о судьбе юной пары гардеробщиков из «Крокуса»

Елизавета, которая впервые работала на входе в зал в день трагедии, смогла быстро сориентироваться и вывела десятки зрителей на улицу. В настоящее время она временно не работает и учится на графического дизайнера. Первое время после теракта у нее были слуховые галлюцинации — она постоянно слышала звуки стрельбы. Shot пишет, что сейчас Лиза уже оправилась, но до сих пор с ужасом вспоминает тот день.