Верховный суд отказал ростовскому судье в отмене уголовного преследования

Верховный суд РФ не стал отменять уголовное преследование судьи из Ростова-на-Дону. Об этом в четверг, 12 марта, было сообщено на сайте инстанции.
Речь идет о бывшем судье Советского районного суда Ростова. В декабре 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить против него уголовное дело.
— По версии следствия, он за деньги вынес приговор, не связанный с лишением свободы, хотя знал, что для этого нет законных оснований, — прокомментировали в Верховном суде. — У подсудимого была непогашенная судимость и рецидив, поэтому он должен был отправиться в колонию.
Позже апелляционная инстанция отменила мягкий приговор и заменила его реальным сроком.
— Адвокат экс-судьи попытался оспорить решение квалификационной коллегии в Верховном суде. Он требовал прекратить уголовное преследование своего доверителя. Однако судебная коллегия по административным делам оставила решение в силе.
Судьи пояснили, что ВККС не должна оценивать достаточность доказательств или вину — это задача следствия и суда.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.