Верховный суд отказал ростовскому судье в отмене уголовного преследования

— По версии следствия, он за деньги вынес приговор, не связанный с лишением свободы, хотя знал, что для этого нет законных оснований, — прокомментировали в Верховном суде. — У подсудимого была непогашенная судимость и рецидив, поэтому он должен был отправиться в колонию.