Нефролог Иванов рассказал о препаратах, которые вредят почкам

Регулярный прием популярных нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к критическому нарушению кровотока в почках. Об этом РИАМО сообщил нефролог Олег Иванов.
По словам специалиста, почки не имеют болевых рецепторов, поэтому даже при серьезных повреждениях человек может не чувствовать дискомфорта. Главную угрозу для них представляют некомпенсированная гипертония и скачки сахара в крови, которые разрушают хрупкую сосудистую сеть органа.
Врач предупредил, что привычка использовать обезболивающие при любом недомогании наносит серьезный урон здоровью. Нестероидные противовоспалительные препараты при систематическом применении обладают нефротоксичностью, вызывая спазм сосудов и ухудшая кровоснабжение почек.
Для сохранения здоровья почек Иванов рекомендовал пить обычную воду вместо сладких напитков и сократить потребление соли. Кроме того, он посоветовал ежегодно сдавать анализ мочи на микроальбуминурию и кровь на креатинин, чтобы вовремя выявить нарушения.
