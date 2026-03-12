Уровень воды поднялся в реке Иловля в Волгоградской области

Гидрометцентр России сообщил о подъеме уровня воды в реке Иловля на территории Волгоградской области. Согласно наблюдениям, увеличение произошло на 0,3−0,5 метра, но до неблагоприятных значений вода не дошла. Опасности для населения нет.