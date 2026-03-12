Тренер Багиян рассказал, как мама привела чемпионку Паралимпиады в лыжи

Алексей Турбин, тренирующий российскую лыжницу Анастасию Багиян, рассказал о том, как обучал будущую паралимпийскую чемпионку катанию на лыжах.
Специалист начал работать с Анастасией Багиян в 2016 году. Изначально девочка не рассчитывала на успешную спортивную карьеру, а воспринимала лыжи в качестве хобби и отвлечения после полной потери зрения.
«Я вел секцию в школе-интернате, где тренировал ребят со всего Пермского края. Мама привела Настю не для достижения результатов, а чтобы помочь избавиться от депрессии», — вспоминает Алексей Трубин.
По словам тренера, в его группе и до этого бывали спортсмены с ограничениями. Трубин рассказал, как обучил Багиян.
«Сначала мы вносили корректировки — шаг влево, два шага вправо. Затем постепенно переключались на микрофон и потом Настя привыкала ходить на звук. Уже в процессе тренировок через год-два у нее появилось желание выигрывать. Первую медаль она завоевала на школьной всероссийской Спартакиаде, тогда она поняла, что ей по силам достигать результатов в спорте», — рассказал тренер паралимпийской чемпионки.
На Паралимпийских играх в Италии Анастасия Багиян дважды завоевала золотые медали. Сначала в спринте классическим стилем, а затем одержала победу в гонке на 10 км.