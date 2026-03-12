Тренер Багиян рассказал, как мама привела чемпионку Паралимпиады в лыжи

«Сначала мы вносили корректировки — шаг влево, два шага вправо. Затем постепенно переключались на микрофон и потом Настя привыкала ходить на звук. Уже в процессе тренировок через год-два у нее появилось желание выигрывать. Первую медаль она завоевала на школьной всероссийской Спартакиаде, тогда она поняла, что ей по силам достигать результатов в спорте», — рассказал тренер паралимпийской чемпионки.