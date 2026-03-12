Женщина обращалась к врачам 301 раз за год, но спасение так и не пришло

«В среднем стамбульцы обращаются в больницы 12 раз в год. Это средняя цифра — я лично вообще не ходил по врачам в прошлом году. Однако мы нашли рекордсмена — есть тётушка, которая за год обращалась к врачам 301 раз, упокоит Аллах её душу», — рассказал чиновник. Какие именно жалобы беспокоили женщину, он не уточнил.