Умер сыгравший «Гуся» в «Приключениях Электроника» актер Василий Скромный

На 62-м году умер актер Василий Скромный, создавший образ Макара Гусева в «Приключениях Электроника». Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Источник: Аргументы и факты

Василий Скромный, сыгравший Макара Гусева в легендарном фильме «Приключения Электроника» умер после продолжительной болезни. Об этом стало известно aif.ru.

Василий Скромный родился 26 августа 1964 года. В кино он попал благодаря собственной шалости: школьник съезжал по перилам и едва не сбил ассистента режиссера Юлию Константинову, когда она искала детей для съемок. Так Скромный получил принесшую ему известность роль Макара Гусева в «Приключениях Электроника».

Позже он снялся еще в нескольких лентах, но связывать свою жизнь с актерской карьерой не стал. Скромный служил боцманом дальнего плавания на украинских торговых судах.