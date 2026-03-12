Умер сыгравший «Гуся» в «Приключениях Электроника» актер Василий Скромный

Василий Скромный, сыгравший Макара Гусева в легендарном фильме «Приключения Электроника» умер после продолжительной болезни. Об этом стало известно aif.ru.
Василий Скромный родился 26 августа 1964 года. В кино он попал благодаря собственной шалости: школьник съезжал по перилам и едва не сбил ассистента режиссера Юлию Константинову, когда она искала детей для съемок. Так Скромный получил принесшую ему известность роль Макара Гусева в «Приключениях Электроника».
Позже он снялся еще в нескольких лентах, но связывать свою жизнь с актерской карьерой не стал. Скромный служил боцманом дальнего плавания на украинских торговых судах.