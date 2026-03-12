Умер сыгравший «Гуся» в «Приключениях Электроника» актер Василий Скромный

Василий Скромный родился 26 августа 1964 года. В кино он попал благодаря собственной шалости: школьник съезжал по перилам и едва не сбил ассистента режиссера Юлию Константинову, когда она искала детей для съемок. Так Скромный получил принесшую ему известность роль Макара Гусева в «Приключениях Электроника».