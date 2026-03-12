Ричмонд
Месячник чистоты стартует в Ростовской области 16 марта и продлится до 18 апреля

За месяц в порядок приведут дворы, парки и мемориалы, кульминацией станет общеобластной субботник.

Источник: Комсомольская правда

Месячник чистоты пройдет в Ростовской области с 16 марта по 18 апреля. Об этом предупреждают в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Донского региона.

Масштабная уборка охватит все 55 муниципалитетов — от крупных городов до небольших сельских поселений.

— Работы запланированы в общественных пространствах, во дворах, лесополосах и вдоль трасс. Особое внимание уделят памятным местам, воинским захоронениям и кладбищам в преддверии Пасхи, — рассказали в министерстве.

Министр ЖКХ области Антонина Пшеничная призвала жителей присоединиться к наведению порядка, рассчитывая на участие представителей органов власти, бизнеса и неравнодушных граждан.

Главным событием этого периода станет общеобластной субботник 18 апреля. Присоединиться смогут все желающие. Информацию о местах сбора и выдаче инвентаря опубликуют на сайтах местных администраций и в соцсетях.

Тем временем административная инспекция региона напоминает: поддерживать порядок обязаны собственники и владельцы объектов. За нарушения правил благоустройства уже составлено 1267 протоколов. Штрафы для граждан достигают 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридических — до 100 тысяч.

