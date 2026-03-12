У обезьянки Панча появился духовный брат: осиротевший детеныш коалы покоряет сердца

Накануне стало известно, что осиротевшая обезьянка Панч из зоопарка в Итикаве нашла признание сородичей. Мать бросила малыша из-за истощения, и долгое время он не мог влиться в стаю. Сотрудники подарили ему плюшевую игрушку, которая стала другом и помогла развить навыки лазания. Недавно у Панча появился настоящий друг, и он стал проводить время с сородичами, больше не нуждаясь в игрушке.