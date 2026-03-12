У обезьянки Панча появился духовный брат: осиротевший детеныш коалы покоряет сердца

Детеныш коалы по кличке Рафа покорил интернет, обнимая плюшевую игрушку во время взвешивания в реабилитационном центре. Видео, опубликованное в соцсетях, показывает, как крошечный коала держит плюшевую обезьянку, ощущая себя в безопасности благодаря ей. Об этом пишет Newsweek.
«Панч — не единственный, кто ищет утешения в мягких игрушках», — отмечают авторы ролика, напоминая о японской макаке Панче, чья история стала вирусной. В подписи объясняется, что в центрах осиротевших детенышей коал плюшевые игрушки помогают им чувствовать себя как с матерью.
Детеныш коалы по кличке Рафа покорил интернет, обнимая плюшевую игрушку во время взвешивания в реабилитационном центре.
Рафа и другой детеныш по кличке Куки были спасены в Новом Южном Уэльсе после того, как их матерей сбила машина. Их лечили и постепенно готовили к жизни в дикой природе.
«Каждая коала, возвращенная в дикую природу, дает надежду на будущее вида», — заявила менеджер Международного фонда защиты животных (IFAW) Джози Шаррад, отметив, что наблюдать, как крошечные детёныши весом около 330 граммов вырастают и делают первые самостоятельные прыжки по деревьям, — по-настоящему удивительно.
В первые месяцы жизни коалы полностью зависят от матерей: они проводят много времени в сумке, а затем постепенно учатся лазать по деревьям и находить пищу. Поэтому без помощи людей такие животные редко могут выжить. В приюте специалисты лечили малышей, кормили их и постепенно готовили к самостоятельной жизни.
Накануне стало известно, что осиротевшая обезьянка Панч из зоопарка в Итикаве нашла признание сородичей. Мать бросила малыша из-за истощения, и долгое время он не мог влиться в стаю. Сотрудники подарили ему плюшевую игрушку, которая стала другом и помогла развить навыки лазания. Недавно у Панча появился настоящий друг, и он стал проводить время с сородичами, больше не нуждаясь в игрушке.