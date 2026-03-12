Неизвестный влетел на машине в синагогу в штате Мичиган и устроил стрельбу

Около 06:30 10 марта неизвестный открыл стрельбу около здания консульства США в Торонто. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте случившегося были обнаружены около десяти стреляных гильз. Это нападение произошло всего через несколько дней после другого инцидента, когда у здания посольства США в Осло прогремел взрыв.