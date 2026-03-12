Неизвестный влетел на машине в синагогу в штате Мичиган и устроил стрельбу

В штате Мичиган, США, неизвестный врезался в здание синагоги на автомобиле, после чего открыл стрельбу. Местные правоохранители работают на месте случившегося. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе полиции штата.
— Активная стрельба: 12 марта, 12:30 (19:30 по московскому времени — прим. «ВМ»). Место: Храм «Исраэль», — написали на странице местной полиции в соцсети X.
На данный момент нет информации о пострадавших в результате стрельбы, а всех детей, которые находились в детском саду при синагоге, увезли с места происшествия.
Представители полиции также заявили, что школы, расположенные в районе происшествия — Блумфилд-Хиллз — перевели в безопасный режим «в связи с продолжающимся инцидентом в Вест-Блумфилде» в качестве меры предосторожности, передает NBC News.
Около 06:30 10 марта неизвестный открыл стрельбу около здания консульства США в Торонто. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте случившегося были обнаружены около десяти стреляных гильз. Это нападение произошло всего через несколько дней после другого инцидента, когда у здания посольства США в Осло прогремел взрыв.