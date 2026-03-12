Вместе делаем образование лучше

— Казалось бы, совсем недавно клуб был создан в рамках проекта «Пресса в образовании». А сегодня он объединяет лучших учителей-новаторов и энтузиастов нашего города. Особенно ценно, что проект существует на базе редакции газеты «Вечерняя Москва». Это дает возможность обсуждать с лучшими экспертами самые важные темы: от вопросов истории до искусственного интеллекта, от традиционных ценностей до современных вызовов, — отметила Юлия Казакова.