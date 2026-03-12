Вместе делаем образование лучше

12 марта в редакции «Вечерней Москвы» прошел юбилейный «Клуб учителей». В рамках встречи наградили самых активных участников клуба.
«Клуб учителей» стал дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных тем современности. Десять лет учителя вместе с медиаэкспертами, деятелями культуры, представителями столичных Департаментов делятся опытом. За это время участниками клуба стали более 1500 московских учителей. В пресс-центре «Вечерней Москвы» проводились круглые столы, мастер-классы, а в школах — уроки в рамках проекта «Пресса в образовании» (ПвО). С приветственным словом к гостям вечера обратилась первый заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы города Москвы Юлия Казакова.
— Казалось бы, совсем недавно клуб был создан в рамках проекта «Пресса в образовании». А сегодня он объединяет лучших учителей-новаторов и энтузиастов нашего города. Особенно ценно, что проект существует на базе редакции газеты «Вечерняя Москва». Это дает возможность обсуждать с лучшими экспертами самые важные темы: от вопросов истории до искусственного интеллекта, от традиционных ценностей до современных вызовов, — отметила Юлия Казакова.
Учителей, которые стали душой клуба, наградили дипломами и памятными статуэтками. Первую благодарность получила начальник Управления развития образовательных практик Московского центра качества образования Алиса Динцис:
— Для меня стало честью, гордостью и радостью быть в этом клубе с вами. Давайте и дальше творить, у нас это хорошо получается. Награды получили участники клуба, спикеры, музейные педагоги, а также кураторы медиаклассов.
— Мы движемся в разных направлениях, проводим встречи клуба. Меня очень радует, что учителя — члены клуба стали нашими спикерами. Наше личное с вами общение, на котором строится общее взаимодействие, очень ценно, — подчеркнула руководитель «ПвО» Ирина Сидорова.