В Днестр третий день подряд попадают нефтепродукты с Украины

В реку Днестр третий день подряд попадают нефтепродукты после их разлива на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдавии.
«Нефтяное вещество продолжает поступать со стороны Украины и попадает в реку Днестр. последние пробы, взятые в районе Наславчи, указывают на риски для безопасности водоснабжения», — говорится в сообщении.
В связи с этим правительство республики направило распоряжение местной администрации с запретом на использование загрязненной воды для бытовых нужд населения в зоне ЧП. При этом существуют риски, что меры по очистки реки от нефтепродуктов не смогут справится с выявленным объемом загрязнения.
Ранее KP.RU сообщал, что в район водозаборной станции на реке Днестр попали нефтепродукты, что привело к загрязнению системы водоснабжения. Из-за инцидента без питьевой воды остались жители города Бельц в Молдавии.