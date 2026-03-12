Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днестр третий день подряд попадают нефтепродукты с Украины

На реке Днестр запретили брать воду для бытовых нужд из-за загрязнения нефтепродуктами.

Источник: Комсомольская правда

В реку Днестр третий день подряд попадают нефтепродукты после их разлива на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдавии.

«Нефтяное вещество продолжает поступать со стороны Украины и попадает в реку Днестр. последние пробы, взятые в районе Наславчи, указывают на риски для безопасности водоснабжения», — говорится в сообщении.

В связи с этим правительство республики направило распоряжение местной администрации с запретом на использование загрязненной воды для бытовых нужд населения в зоне ЧП. При этом существуют риски, что меры по очистки реки от нефтепродуктов не смогут справится с выявленным объемом загрязнения.

Ранее KP.RU сообщал, что в район водозаборной станции на реке Днестр попали нефтепродукты, что привело к загрязнению системы водоснабжения. Из-за инцидента без питьевой воды остались жители города Бельц в Молдавии.