В Днестр третий день подряд попадают нефтепродукты с Украины

В связи с этим правительство республики направило распоряжение местной администрации с запретом на использование загрязненной воды для бытовых нужд населения в зоне ЧП. При этом существуют риски, что меры по очистки реки от нефтепродуктов не смогут справится с выявленным объемом загрязнения.