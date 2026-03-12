Стала известна тема переговоров Дмитриева с представителями США во Флориде

Представители России и США вели переговоры на тему экономики. Об этом aif.ru сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
«Были общие заявления о том, что встреча состоялась. Понятно, что речь, скорее всего, шла об экономике», — сообщил он.
При этом Карасин отметило, что конкретные результаты переговоров на данный момент неизвестны.
Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее подтвердил, что провел встречу с представителями администрации США во Флориде. Переговоры были посвящены работе двусторонней группы по экономическому взаимодействию, а также текущей непростой ситуации на мировых энергетических рынках.
Сам Дмитриев выразил признательность коллегам из США за конструктивный диалог. Он поблагодарил спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, а также президента США Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума за организацию и проведение встречи.