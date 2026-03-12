Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна тема переговоров Дмитриева с представителями США во Флориде

Карасин: экономика была темой переговоров Дмитриева и представителей США.

Источник: Комсомольская правда

Представители России и США вели переговоры на тему экономики. Об этом aif.ru сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Были общие заявления о том, что встреча состоялась. Понятно, что речь, скорее всего, шла об экономике», — сообщил он.

При этом Карасин отметило, что конкретные результаты переговоров на данный момент неизвестны.

Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее подтвердил, что провел встречу с представителями администрации США во Флориде. Переговоры были посвящены работе двусторонней группы по экономическому взаимодействию, а также текущей непростой ситуации на мировых энергетических рынках.

Сам Дмитриев выразил признательность коллегам из США за конструктивный диалог. Он поблагодарил спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, а также президента США Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума за организацию и проведение встречи.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше