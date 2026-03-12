Ричмонд
Сырский признался, что усиление российской армии вызывает опасения у Киева

Россия форсирует создание специализированных подразделений, масштабы которых вызывают у украинского командования серьезные опасения. В частности, российские войска стали производить свыше 19 тысяч FPV-дронов в сутки. Об этом в четверг, 12 марта, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

— Война вступила в новую стадию. Увеличение протяженности «килл-зон» становится следствием роста возможностей ударных БпЛА, — написал военачальник в своем блоге.

Он добавил, что к началу апреля численность российских специализированных войск беспилотных систем может достигнуть примерно 101 тысячи военнослужащих. В связи с таким давлением украинское командование было вынуждено в экстренном порядке формировать взводы перехватчиков БпЛА, вооруженных сеткометами и средствами радиоэлектронной борьбы.

Сырский подчеркнул, что ВСУ делает ставку на наземные роботизированные комплексы и дроны на оптоволоконном управлении, пытаясь компенсировать преимущество российских войск, передает «МК».

5 марта военный эксперт и полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что командование ВСУ приняло решение о переброске восьми тысяч солдат к границе с Россией для обеспечения обороноспособности. По его словам, еще одной целью такого решения стала активизация действий разведывательно-диверсионных групп.

