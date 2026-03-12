Гермиону захлопнули в подвале: калининградский приют во время морозов принимал в пять раз больше бездомных кошек (фото)

Всё время холодов в калининградском приюте «Дом одиноких кошек» старались спасти максимальное количество старых и больных животных. Все они были в тяжёлом состоянии — истощённые, замёрзшие. Многим удалось помочь выжить, рассказала «Клопс» основательница приюта Анна Брылевская.
Если обычно добавляется по 1−2 травмированных постояльца в месяц, то в январе и феврале в приют принимали и по 5, и по 10 котов и кошек. Аномальная зима сказалась на состоянии бездомных животных, особенно старых и ослабленных, говорит Анна Брылевская. Они не привыкли к таким морозам, не могли добывать пищу, даже просто согреться. У многих обострились всевозможные хронические заболевания.
Несмотря на наступление тепла, нуждающихся в помощи меньше не стало. Только в первую неделю марта в «Доме» прибавилось несколько новых жителей. Кошек сбивают машины, они получают травмы, голодают, оставшись без хозяев.
«Сейчас мы просто переполнены, мы забились под завязку, — рассказывает зоозащитница. — К сожалению, пристраиваются животные не так быстро».
У Августы прогноз неплохой.
Чёрная кошечка Августа поселилась около подъезда многоэтажки. Однажды местные жители увидели её ползающей по асфальту — скорее всего, предполагает Анна, беднягу сбила машина.
После обследования стало ясно, что шансы на выздоровление у Августы хорошие: переломов нет, чувствительность восстанавливается. Но ей нужно регулярно посещать ветклинику, чтобы отслеживать динамику состояния.
Гермиону спасли мыши.
Рыженькую молодую кошечку назвали Гермионой. В холода она забралась в подвал в поисках тепла, и её там случайно захлопнули. Кошка просидела взаперти полторы недели, выжила только за счёт того, что в подвале водились мыши. Но охота, видимо, была не слишком удачной: Гермиона истощена, длительная голодовка вызвала воспаление ЖКТ.
«Мы стараемся помочь ей выздороветь, — говорит Анна. — Она сейчас сидит на специальной диете, чтобы ослабленный организм мог нормально усваивать пищу».
Петя поехал лечиться.
Пушистый чёрный Петя с кокетливой белой мушкой на носу поступил в приют 4 марта. В «Дом» позвонила пожилая женщина, рассказавшая, что около магазина на Мукомольной ползает кот, который не может опереться на задние лапки.
«Там же стоял домик из ДСП — видимо, в нём и он, и ещё одна кошка пережили морозы. Но кому-то, — грустно говорит Анна, — старенький кот помешал».
Петя получил сильный ушиб и другие травмы. Ветеринары помогли их обработать, наложили швы, и котик переехал в приют — восстанавливаться.
Маленькая нужная Муся.
А Муся в «Доме», к счастью, только временно. Она жила в многодетной семье, где её очень любили. Но однажды Муся заболела: просто не смогла утром встать на лапки.
В клинике установили, что причиной болезни стал нейровирус. Состояние было тяжёлым: кошка не держала температуру, глюкозу, не ела самостоятельно. Содержать животное в стационаре очень дорого, для хозяев такая сумма оказалась не по силам.
«Поэтому мы решили забрать кошку к себе на лечение», — рассказывает Анна. Мусе сделали целый комплекс анализов и, хотя природу вируса определить так и не удалось, грамотно выбранная тактика лечения принесла свои плоды. Кошка пошла на поправку.
Всё это время любимицу очень ждали дома, дети с родителями часто приезжали её навещать. И недавно она наконец вернулась в семью. «И это ещё одна счастливая история, когда удалось сохранить маленькую, но такую нужную жизнь», — говорит Брылевская.
Но спасать «маленькие нужные жизни» зоозащитникам всё сложнее: свободных рук для ухода за выросшим поголовьем требуется больше. Перед ветеринарами долг достиг уже 172 тысяч рублей, аренда тоже требует ежемесячной оплаты. Корма и медикаменты всё дорожают. При этом «Дом одиноких кошек» продолжает строительство новых помещений для животных.
Аномальная зима ударила не только по бездомным животным: волонтёры тоже не рассчитывали на такой поток питомцев. Но отказать в помощи хоть кому-то было невозможно.
«Мы существуем и осуществляем свою миссию только с помощью и поддержкой неравнодушных людей, — говорит Анна. — И нам очень, очень нужна эта поддержка».
Помочь «Дому одиноких кошек» можно через официальный сайт, группу во «ВКонтакте» или сделав пожертвование по номеру телефона +7 (911) 495−41−85. Постояльцы будут рады и кормам, медикаментам, игрушкам для кошек и собак, которые можно заказать через маркетплейс или передать через ветклинику «39 жизней».
Калининградский приют «Дружок», где нашли новый дом больше ста одиноких питомцев, тоже не раз переживал тяжёлые кризисы.