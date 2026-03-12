Гермиону захлопнули в подвале: калининградский приют во время морозов принимал в пять раз больше бездомных кошек (фото)

Если обычно добавляется по 1−2 травмированных постояльца в месяц, то в январе и феврале в приют принимали и по 5, и по 10 котов и кошек. Аномальная зима сказалась на состоянии бездомных животных, особенно старых и ослабленных, говорит Анна Брылевская. Они не привыкли к таким морозам, не могли добывать пищу, даже просто согреться. У многих обострились всевозможные хронические заболевания.