В Волгоградской области установят единый тариф на ТО газового оборудования

Вступили в силу изменения в федеральный закон о газоснабжении. Как сообщили в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, размер платы за техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будет рассчитываться на основании цен, утверждаемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Ранее тарифы устанавливались специализированными организациями самостоятельно.