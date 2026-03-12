Ричмонд
Стоматолог Тумашевич раскрыл пользу жевательной резинки

Стоматолог Артур Тумашевич заявил, что жевание жевательной резинки может снять спазм мышц шеи.

Источник: Аргументы и факты

Распространенный в TikTok тренд о том, что жевательная резинка помогает исправить прикус, не соответствует действительности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил стоматолог Артур Тумашевич.

Он отметил, что ортодонтические проблемы таким способом не решить, однако жвачка действительно может снять спазм мышц.

По словам врача, жевание задействует множество мышц головы и шеи, поэтому в некоторых случаях это помогает разгрузить шейный отдел при длительной работе за компьютером или в вынужденном положении. Кроме того, жвачка способна компенсировать напряжение при хроническом стрессе и снизить риск будущего бруксизма. Однако после 15−20 лет никакого влияния на положение зубов она не оказывает.

Тумашевич отметил, что ортодонтические проблемы, вызванные недоразвитием челюсти или подвижностью зубов при пародонтите, жеванием не лечатся. В таких случаях требуется комплексный подход, включающий лечение желудочно-кишечного тракта и устранение инфекции.

Стоматолог также предупредил о вреде жвачек, продающихся в супермаркетах, особенно азиатских, которые содержат много сахара и подсластителей. По сути, это простые углеводы, которые приносят организму только вред.

Ранее хирург Кирилл Поляков заявил, что из-за больного зуба можно попасть в реанимацию.