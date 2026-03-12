Стоматолог Тумашевич раскрыл пользу жевательной резинки

По словам врача, жевание задействует множество мышц головы и шеи, поэтому в некоторых случаях это помогает разгрузить шейный отдел при длительной работе за компьютером или в вынужденном положении. Кроме того, жвачка способна компенсировать напряжение при хроническом стрессе и снизить риск будущего бруксизма. Однако после 15−20 лет никакого влияния на положение зубов она не оказывает.