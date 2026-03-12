Ричмонд
В Москве открыли памятную доску Олегу Табакову

Композиция доски изображает пять сценических площадок, сыгравших ключевую роль в творческом пути мастера. В центре композиции — подпись Олега Табакова, которая символизирует самого актера и режиссера. Слева находится здание театра «Современник» с узнаваемой колоннадой, в верхней части — Театральная школа Олега Табакова, справа — Московский художественный театр имени А. П. Чехова и сцена Театра Олега Табакова на Сухаревской площади, а внизу — дом на улице Чаплыгина, где был создан театр Олега Табакова. Ее разместили на стене легендарного подвала «Табакерки» — Исторической сцены театра на улице Чаплыгина. Церемонию открыли худрук Театра Олега Табакова и «Современника», председатель СТД, Владимир Машков и жена Олега Павловича, Марина Зудина.

