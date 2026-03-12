В Казани стартовал международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха»

В Казани открылся международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха». Мероприятие, зародившееся как профессиональная площадка для фотографов, сегодня переориентировалось на семейную аудиторию. Главными гостями фестиваля стали дети и подростки, для которых организаторы подготовили просветительскую программу и активный отдых. В основе фестиваля — международный фотоконкурс, включающий 20 номинаций. За годы его существования участниками стали фотографы из 160 стран мира. Ежегодно жюри оценивает около 14 тысяч работ. После Казани выставки увидят жители Санкт-Петербурга, Владивостока и Москвы.