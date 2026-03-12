За невыплату зарплаты на 400 тысяч рублей в Новочеркасске завели уголовное дело

За невыплату сотруднику зарплаты на сумму около 400 тысяч рублей в Новочеркасске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в Следственном управлении СК по Ростовской области.
— Основанием стало личное обращение гражданина к руководителю следственного управления Аслану Хуаде. После приема следователи возбудили дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ — полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев, — прокомментировали в ведомстве.
По версии следствия, коммерческая организация не платила администратору одного из своих подразделений с октября 2023 года по декабрь 2025 года. Общая сумма задолженности достигла почти 400 тысяч рублей.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Рассматривается вопрос о мерах по возмещению ущерба. Ход расследования поставлен на контроль в областном следственном управлении.
