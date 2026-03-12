Ричмонд
Тренер Турбин рассказал об отношении спортсменов из разных стран к русским

Алексей Турбин прокомментировал скандал, связанный с отказом немецких лыжников делать совместную фотографию с российскими чемпионами.

Источник: Аргументы и факты

Алексей Турбин, тренирующий российских лыжников Анастасию Багиян и Сергея Синякина, прокомментировал в разговоре с aif.ru скандал, связанный с отказом немецких лыжников Линн Кацмайер и Флориана Баумана делать совместную фотографию с российскими чемпионами Паралимпиады.

«Это исключительно политика, не думаю, что это решение самих спортсменов. Чтобы получить допуск до Паралимпиады, мы выступали в Германии в январе на этапе Кубка мира. Мы со всеми дружно общались, кроме украинцев, да и с их стороны не было ни одной провокации. То, что нас допустили с флагом и гимном, вынудило государства давать установку своим спортсменам бойкотировать нас. Между спортсменами никакой вражды нет», — заявил Турбин.

Алексей Турбин уверен: участие в Паралимпиаде с российским флагом и гимном говорит о возвращении страны на мировую спортивную арену.

«У нас выросло новое поколение талантливых ребят. Им нужна международная обкатка, нужна международная медицинская классификация», — отметил эксперт.

Ранее тренер рассказал, как мама привела чемпионку Паралимпиады Багиян в лыжную секцию.