Тренер Турбин рассказал об отношении спортсменов из разных стран к русским

«Это исключительно политика, не думаю, что это решение самих спортсменов. Чтобы получить допуск до Паралимпиады, мы выступали в Германии в январе на этапе Кубка мира. Мы со всеми дружно общались, кроме украинцев, да и с их стороны не было ни одной провокации. То, что нас допустили с флагом и гимном, вынудило государства давать установку своим спортсменам бойкотировать нас. Между спортсменами никакой вражды нет», — заявил Турбин.