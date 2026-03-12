Рэпер Джарахов впервые рассказал о своем синдроме

Блогер-миллионник и рэпер Эльдар Джарахов в интернете, где он в основном обитает, выглядит вполне себе уверенным молодым человеком. Однако он впервые признался, что все не то, чем кажется: у Джарахова «синдром самозванца». Как это проявляется, он рассказал на видео.