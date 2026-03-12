С начала года из Калининградской области отправили более 60 тысяч тонн зерна в другие страны. Продукцию экспортировали в Сербию, ОАЭ, Кению и Камерун. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
В Сербию отправили 26 тысяч тонн продовольственной кукурузы. Пшеницу экспортировали в Конго и Камерун (30 тысяч тонн), а также в ОАЭ (4,5 тысячи тонн).
«Все экспортные партии прошли карантинный фитосанитарный контроль. Лабораторные экспертизы, проведённые в Калининградской испытательной лаборатории ФГБУ “ВНИИЗЖ”, подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов в продукции и её соответствие требованиям стран-импортёров», — отметили в Россельхознадзоре.
В 2025 году из Калининградской области вывезли более 300 тысяч тонн зерна в другие страны. Большую часть продукции отправляли в Сербию. Основной экспортёр зерновых в регионе — группа компаний «Содружество». Более 90% поставок приходится на пшеницу. В незначительных объёмах Калининградская область отправляет за границу кукурузу и ячмень.