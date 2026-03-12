Врач Самойлова объяснила, как меньше болеть ОРВИ весной

Витамины D и C играют важную роль в профилактике вирусных инфекций в весенний период. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.
Она заявила, что для поддержания иммунитета также следует разнообразить рацион овощами и фруктами.
По словам специалиста, частые случаи ОРВИ в начале весны — результат ослабленного после зимы иммунитета. Для его поддержки существуют эффективные методы профилактики, среди которых полноценное питание с овощами, фруктами и белковыми продуктами, а также дополнительный прием витаминов и микроэлементов. Витамин D укрепляет иммунитет, витамин C ускоряет выздоровление, а цинк и магний повышают сопротивляемость организма инфекциям.
Кроме того, врач рекомендует закаливание, регулярные прогулки на свежем воздухе и физическую активность. При этом важно избегать переохлаждения и стресса, так как они ослабляют защитные функции организма.
Самойлова также напомнила о вакцинации как способе профилактики. У каждого гражданина есть свой прививочный сертификат, и у процедуры существует определенный график. Если человек недавно перенес ОРВИ, вакцинацию лучше планировать спустя две-четыре недели в зависимости от тяжести заболевания, чтобы организм успел восстановиться.
Ранее врач Екатерина Демьяновская заявила, что стресс и усталость повышают риск ОРВИ.