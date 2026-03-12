Врач Самойлова объяснила, как меньше болеть ОРВИ весной

Самойлова также напомнила о вакцинации как способе профилактики. У каждого гражданина есть свой прививочный сертификат, и у процедуры существует определенный график. Если человек недавно перенес ОРВИ, вакцинацию лучше планировать спустя две-четыре недели в зависимости от тяжести заболевания, чтобы организм успел восстановиться.