В центре Ростова вечером 12 марта произошло массовое отключение электричества

Часть центра Ростова-на-Дону осталась без электричества вечером в четверг, 12 марта. Об этом в девять вечера сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго».
Уточняется, что авария, ставшая причиной проблемы, произошла в 20:43. Технологическое нарушение в сети напряжением 6 киловольт привело к отключению потребителей сразу в двух районах.
— Без света остались жители улиц Суворова, Большой Садовой, Станиславского, Береговой, Социалистической, а также переулков Крепостного, Журавлева и Семашко. Отключение также затронуло проспект Ворошиловский, — перечислили в организации.
Энергетики уже приступили к ремонтным работам и заявляют ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов. А также напоминают: свет могут дать в любой момент без дополнительного предупреждения.
