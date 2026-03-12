Ричмонд
Бабушка Эминема умерла из-за осложнений от рака груди в возрасте 87 лет

Бабушка Эминема Бетти Крёсин умерла на 88 году жизни.

Источник: Комсомольская правда

В возрасте 87 лет скончалась бабушка рэпера Эминема Бетти Крёсин, сообщает издание TMZ. Её жизнь оборвалась 11 марта в доме в штате Миссури из-за осложнений, вызванных раком груди.

Бетти была матерью Дебби Нельсон, которая, в свою очередь, являлась матерью Эминема. Дебби ушла из жизни в декабре 2024 года, также борясь с раком, на этот раз лёгких.

В начале 2000-х годов Бетти Крёсин дала интервью британской газете The Mirror, в котором высказала своё разочарование изменениями, произошедшими с её внуком после того, как он обрёл популярность. Она не могла понять, как «милый и заботливый мальчик» превратился в совершенно другого человека.

«Когда я слышу его отвратительные тексты, не могу поверить, что это мой Маршалл, тот самый мальчик, который когда-то садился мне на колени», — вспоминала Бетти.

Ранее KP.RU сообщил, что сегодня же, 12 марта, стало известно о смерти близкого друга и рэп-диджея Эминема Лорда Сира.

