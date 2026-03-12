Эксперт Ожогин посоветовал не откладывать проверку двигателя авто весной

Особенно внимательными Ожогин посоветовал быть тем, кто зимой эксплуатировал машину в городе с короткими поездками. Такие условия относятся к тяжелым, и производители часто рекомендуют сокращенные интервалы обслуживания. Весной важно оценивать не только пробег, но и срок использования масла, проверять его уровень, консистенцию и запах. Излишняя текучесть или запах топлива указывают на разжижение, а эмульсия под крышкой — на конденсат.