Эксперт Ожогин посоветовал не откладывать проверку двигателя авто весной

После зимы моторное масло стареет быстрее, поэтому весной не стоит откладывать проверку двигателя. Об этом в беседе с «Российской газетой» заявил автоэксперт Константин Ожогин.
Он объяснил, что холодные пуски, прогревы и короткие поездки создают повышенную нагрузку. По этой причине масло не всегда прогревается до рабочей температуры и в нем накапливаются влага и остатки топлива.
Одной из главных проблем специалист назвал разжижение масла топливом, которое попадает в картер при холодном запуске и снижает вязкость, ослабляя защитную пленку. Также негативно влияет конденсат, образующийся из-за перепадов температур: он ускоряет окисление и способствует отложениям. К весне, когда поездки становятся длиннее и интенсивнее, частично деградировавшее масло работает в нагруженном режиме, присадки вырабатываются быстрее, а ресурс может исчерпаться раньше обычного интервала.
Особенно внимательными Ожогин посоветовал быть тем, кто зимой эксплуатировал машину в городе с короткими поездками. Такие условия относятся к тяжелым, и производители часто рекомендуют сокращенные интервалы обслуживания. Весной важно оценивать не только пробег, но и срок использования масла, проверять его уровень, консистенцию и запах. Излишняя текучесть или запах топлива указывают на разжижение, а эмульсия под крышкой — на конденсат.
Эксперт подчеркнул, что простая проверка масла занимает несколько минут, но помогает избежать серьезных проблем. Если зима прошла в интенсивном городском режиме, разумно заменить масло и фильтр заранее, чтобы начать сезон с надежной защитой двигателя.
Ранее эксперт Никита Родионов назвал обязательные пункты весеннего техосмотра автомобиля.