32 единицы спецтехники пополнят парк волгоградских лесничеств в 2026 году

Часть техники из 24 единиц — тракторы, сеялки, культиваторы, плуги и другие спецмашины пойдут на комплектование двух новых лесных питомников в Среднеахтубинском и Иловлинском районах. Машины позволят проводить полный цикл работ по выращиванию новых саженцев — от подготовки почвы до пересадки подросших деревьев в леса. Кроме того лесничества региона получат шесть новеньких тракторов для обработки земель и создания противопожарных полос в лесах.