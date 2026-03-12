32 единицы спецтехники пополнят парк волгоградских лесничеств в 2026 году

С начала апреля в регион начнет прибывать спецтехника для лесопожарных и лесохозяйственных работ. Всего ожидается поступление 32 машин в течение года, отметили в администрации Волгоградской области.
Часть техники из 24 единиц — тракторы, сеялки, культиваторы, плуги и другие спецмашины пойдут на комплектование двух новых лесных питомников в Среднеахтубинском и Иловлинском районах. Машины позволят проводить полный цикл работ по выращиванию новых саженцев — от подготовки почвы до пересадки подросших деревьев в леса. Кроме того лесничества региона получат шесть новеньких тракторов для обработки земель и создания противопожарных полос в лесах.
Среди закупаемой техники есть и два мобильных универсальных пожарных модуля, которые помогают бороться с ландшафтными возгораниями.
Ранее в Волгоградской области стартовала подготовка к пожароопасному сезону.