32 единицы спецтехники пополнят парк волгоградских лесничеств в 2026 году

Часть техники уйдет на комплектование двух новых лесных питомников в Среднеахтубинском и Иловлинском районах.

С начала апреля в регион начнет прибывать спецтехника для лесопожарных и лесохозяйственных работ. Всего ожидается поступление 32 машин в течение года, отметили в администрации Волгоградской области.

Часть техники из 24 единиц — тракторы, сеялки, культиваторы, плуги и другие спецмашины пойдут на комплектование двух новых лесных питомников в Среднеахтубинском и Иловлинском районах. Машины позволят проводить полный цикл работ по выращиванию новых саженцев — от подготовки почвы до пересадки подросших деревьев в леса. Кроме того лесничества региона получат шесть новеньких тракторов для обработки земель и создания противопожарных полос в лесах.

Среди закупаемой техники есть и два мобильных универсальных пожарных модуля, которые помогают бороться с ландшафтными возгораниями.

Ранее в Волгоградской области стартовала подготовка к пожароопасному сезону.