Лихачев и Гросси обсудили развитие атомной энергетики в мире

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в Москве в четверг обсудили стратегические вопросы, касающиеся обеспечения режима нераспространения и развития атомной энергетики в мире, сообщило издание атомной отрасли РФ «Страна Росатом».
«В пятницу, 13 марта, пройдут межведомственные консультации “Росатома” и МАГАТЭ. В преддверии встречи глава госкорпорации Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили стратегические вопросы, касающиеся обеспечения режима нераспространения и развития атомной энергетики в мире», — говорится в сообщении.
В пятницу в Москве делегации России и МАГАТЭ проведут очередной раунд межведомственных консультаций, на них, как ожидается, будет обсуждаться обстановка вокруг Запорожской АЭС и иранской АЭС «Бушер». Делегацию России возглавляет Лихачев, делегацию МАГАТЭ — Гросси. Предыдущий раунд консультаций РФ-МАГАТЭ прошел 14 ноября 2025 года в Калининграде.