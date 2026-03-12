Лихачев и Гросси обсудили развитие атомной энергетики в мире

В пятницу в Москве делегации России и МАГАТЭ проведут очередной раунд межведомственных консультаций, на них, как ожидается, будет обсуждаться обстановка вокруг Запорожской АЭС и иранской АЭС «Бушер». Делегацию России возглавляет Лихачев, делегацию МАГАТЭ — Гросси. Предыдущий раунд консультаций РФ-МАГАТЭ прошел 14 ноября 2025 года в Калининграде.