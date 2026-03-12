Ричмонд
В Волгограде за кучи у ЖК на 2,8 млн рублей наказали владельца грузовика

Светлоярский районный суд Волгоградской области обязал собственника грузовика выплатить более 2,8 миллиона рублей ущерба, нанесенного почве в результате захламления отходами.

По информации Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора, перемешанный со строительными отходами грунт сбрасывался с грузовика у ЖК «Родниковая долина» в Советском районе Волгограда. С жалобой на это в природоохранное ведомство обратился местный житель. В результате проверки информация подтвердилась.

— Специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской области произведен отбор проб отходов. Площадь загрязнения составила 16 кв.м, — сообщили в управлении Росприроднадзора. — Установлен правообладатель грузового транспортного средства, произведен расчет вреда, причиненного почве, как объекту охраны окружающей среды, сумма которого составила 2 852 000 рублей.

Владельцем грузовика оказался житель Волгоградской области. В его адрес было направлено требование о добровольном взыскании ущерба, но оно было оставлено без внимания. Тогда был подан иск о принудительном взыскании указанной суммы с физического лица. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

